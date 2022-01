Bollette | Feltrin FederlegnoArredo | ‘ripresa a rischio | 4 mld siano solo l' inizio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Milano, 20 gen. (Adnkronos) - ''Il grande aumento del costo dell'energia mette in fortela ripresa dell'Italia tutta, perché più o meno direttamente ne siamo tutti colpiti”. Lo ha detto all'Adnkronos il presidente di, Claudio, commentando le misure su cui è al lavoro il governo: “Non vorrei ridurre il tutto a un aperitivo, ma il problema è molto più importante. Quattro miliardi riteniamo chesemplicemente l', poi questa iniziativa dovrà essere sicuramente rafforzata”. Pur apprezzando “la sensibilità dimostrata dal governo nella formazione di questo tavolo”,invita a “guardare anche a quello che succede in Europa, dove Germania e Francia, per salvaguardare la ripartenza, hanno messo in piedi delle iniziative per ridurre del 60-70% il ...