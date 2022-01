Biathlon oggi | Individuale 20 km Anterselva 2022 | orari | programma | startlist | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Prosegue la Coppa del Mondo 2021-di. Si disputeràsulle nevi di(Italia) l’inseguimento maschile (inizio alle ore 14:15), prova molto importante in vista delle Olimpiadi che inizieranno tra poco più di due settimane a Pechino. Il favorito di giornata sarà il francese Quentin Fillon Maillet, ma attenzione anche al transalpino Emilien Jacquelin, al russo Alexandr Loginov e ai norvegesi. In casa Italia saranno ben cinque gli atleti al via: Thomas Bormolini (pettorale numero 4, partirà alle ore 14:17), Lukas Hofer (pettorale 34, partenza alle ore 14:32), Tommaso Giacomel (pettorale 48, partenza ore 14:39), Dominik Windisch (pettorale numero 83, partenza alle ore 14:56:30) e Didier Bionaz (pettorale numero 103, partenza alle ore 15:03:30). La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport ...