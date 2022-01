Bianca Saunders propone alla Fashion Week di Parigi un nuovo modo maschile di essere sexy

(Di giovedì 20 gennaio 2022)è una designer di Londra, nata per la precisione a Catford un'area del borgo di Lewisham, che si è laureata nel 2017 con in testa una missione molto chiara: ridefinire la concezionedi guardaroba. Le sue collezioni precedenti l'hanno già vista presentare uno stile di abbigliamentocon proporzioni ultra-femminili: top increspati e ritagliati, magliette trasparenti e attillate che mostrano bene i contorni del petto, camicie di seta aderenti e pantaloni con spacchi laterali.A Stretch è il nome della collezione Autunno/Inverno 2022 che Sauders ha presentato a. La vincitrice del Grand Prix dell’AndamAward 2021 sfila per la prima volta nella capitale francese. Un’occasione importante in cui ha presentato un'uniforme per l'uomo moderno che si ...

I nuovi arrivati che scommettono sugli spettacoli fisici includono, Egonlab e Rains . Paco Rabanne e Alaïa hanno in programma presentazioni di abbigliamento femminile fuori dal ...Tra le otto new entry, oltre a Vtmnts, ci sono la britannica, vincitrice del premio Andam 2021 e finalista del Lvmh Prize dello stesso anno. Presenti anche gli americani Amiri , ...Il mondo è un teatro, dove uomini e donne non fanno altro che recitare. In pochi campi questa massima è tanto vera quanto nella moda. Lo dimostrano le proposte viste mercoledì alla settimana della mod ...Movimenti cromatici densi danno solidità ai look della designer che ha debuttato sulle passerelle parigine. In scena maglie dalle maniche ...