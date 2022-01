Berlusconi è una sfinge e tiene in ostaggio Salvini (che inizia a perdere la pazienza)

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Va avanti, fino a quando non ci ripensa”. Ma ci ripensa? “Al momento dice di essere il candidato più forte in campo”. Chi parla con Silvioin queste ore fa i conti con gli elementi “irrazionali e imprevedibili del Cavaliere”. Un mix ben assortito di sfida alla realtà e superomismo. Il pallottoliere è bloccato intorno a 480 voti (salvo scherzi degli alleati, sempre più nervosi) secondo gli ultimi calcoli. I ministri azzurri – Brunetta, Carfagna, Gelmini – nelle ultime ore gli hanno mandato a dire che “non ci sono i numeri”. Il telefono per il momento è muto: lo scoiattolo, che dà il nome all’operazione Quirinale del capo di Forza Italia, è rientrato nella tana. Ad Arcore dicono che il presidente è “in pausa di riflessione”. Entro domenica scioglierà la riserva. Potrebbe palesarsi a Roma, ma anche no. L’ipotesi meno probabile – pesarsi alla quarta ...

Sgarbi ha poi spiegato di "non essere più convinto" della propensione di Berlusconi per una riconferma di Sergio Mattarella al Colle. "So che voleva il Mattarella bis come soluzione migliore in ...
Il Cav. è ancora convinto di farcela, dice Gianni Letta. Entro domenica scioglierà la riserva. Ma il leader della Lega teme il colpo a effetto: domani sarà a Milano ...C'è un piano A che si chiama Silvio Berlusconi. Ma tanto Fratelli d'Italia che Lega, a dispetto delle speranze del Cavaliere, non .... Quello tra la Lega e il Movimento 5 stelle. Una riedizione dell'a ...