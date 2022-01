Violenza sessuale nel Milanese, 40enne stuprata in ascensore: fermato un uomo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) commenta Un uomo di 32 anni è stato fermato per Violenza sessuale contro una 40enne, rapinata e aggredita nell'ascensore del suo condominio a Segrate (Milano) il 21 dicembre. La donna è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) commenta Undi 32 anni è statopercontro una, rapinata e aggredita nell'del suo condominio a Segrate (Milano) il 21 dicembre. La donna è stata ...

DSantanche : Un 31enne di origine magrebina con precedenti penali fermato a Milano da @_Carabinieri_ per furto e violenza sessua… - Agenzia_Ansa : Un uomo di 31 anni è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una 40enne, rapinata e aggredita la ser… - Agenzia_Ansa : Per le aggressioni in piazza Duomo, ci sono due fermati. Avrebbero compiuto 'pesanti violenze sessuali quasi comple… - ElenaGiulia12 : @CarloMossa @erretti42 Ogni paese ha le sue leggi in merito all'aborto, la signora in questione non sta li x interf… - RenzoDios1 : RT @DSantanche: Un 31enne di origine magrebina con precedenti penali fermato a Milano da @_Carabinieri_ per furto e violenza sessuale nei c… -