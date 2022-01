Verso Milan-Juve: Romagnoli torna in gruppo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Buone notizie per Alessio Romagnoli in chiave Milan-Juve: il difensore mancino è tornato ad allenarsi dopo la negativizzazione I rossoneri hanno ripreso gli allenamenti a Milanello in vista dell’attesissimo Milan-Juve in programma domenica sera al Meazza. Stefano Pioli può sorridere dopo settimane di emergenza nel reparto arretrato. È tornato ad allenarsi per la prima volta in gruppo Alessio Romagnoli, recuperato dopo la positività al Covid e dunque a disposizione per il big match contro i bianconeri di Max Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Buone notizie per Alessioin chiave: il difensore mancino èto ad allenarsi dopo la negativizzazione I rossoneri hanno ripreso gli allenamenti aello in vista dell’attesissimoin programma domenica sera al Meazza. Stefano Pioli può sorridere dopo settimane di emergenza nel reparto arretrato. Èto ad allenarsi per la prima volta inAlessio, recuperato dopo la positività al Covid e dunque a disposizione per il big match contro i bianconeri di Max Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

