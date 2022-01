Uomini e Donne, anticipazioni 19 Gennaio 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale 5 Puntuale alle 14.45 si rinnova questo pomeriggio, su Canale 5, l’appuntamento con “Uomini e Donne”, dating-show condotto da Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni circolanti sul web, la puntata di oggi dovrebbe riprendere dallo scontro tra Marika e Armando: quest’ultimo ieri ha lasciato lo studio dopo aver scoperto che la dama ha intrapreso una frequentazione anche con Diego, che nel frattempo ha smesso di relazionarsi a Jessica (“E’ un uomo che vuole solo giocare”, ha detto la diretta interessata a Maria De Filippi). Tra Marika e Diego, intanto, le cose sembrano partite con il piede giusto, tanto che lui avrebbe addirittura presentato suo padre alla sua nuova ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di “” su Canale 5 Puntuale alle 14.45 si rinnova questo pomeriggio, su Canale 5, l’appuntamento con “”, dating-show condotto da Maria De Filippi. Stando allecircolanti sul web, la puntata di oggi dovrebbe riprendere dallo scontro tra Marika e Armando: quest’ultimo ieri ha lasciato lo studio dopo aver scoperto che la dama ha intrapreso una frequentazione anche con Diego, che nel frattempo ha smesso di relazionarsi a Jessica (“E’ un uomo che vuole solo giocare”, ha detto la diretta interessata a Maria De Filippi). Tra Marika e Diego, intanto, le cose sembrano partite con il piede giusto, tanto che lui avrebbe addirittura presentato suo padre alla sua nuova ...

