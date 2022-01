Tricolore 2022 | la nuova mostra di Christopher Veggetti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laè parte di un tour artistico che viaggerà per un anno tra Italia, Sudafrica, Brasile e Stati Uniti. Il tour avrà inizio il 20 Gennaio presso l’AKKA Project Venezia per concludersi tra 12 mesi in Florida. La galleria AKKA Project (attiva a Dubai dal 2016 e a Venezia dal 2019) presenterà dunque, l’ultimo progetto dell’artista LuigiKanku, pittore e scultore cresciuto in Brianza ma nato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. Lo scopo della? Abbattere i pregiudizi ed esaltare la bellezza del cambiamento. La particolarità delle opere è che queste, che sono quattro in tutto, saranno interamente digitali, in formato NFT, ovvero Non-Fungible Token, che certificano e proteggono ...