Toccare il sistema costa caro. Grillo è indagato per la pubblicità sul blog che l’armatore Onorato dava a tutti. L’inchiesta riguarda contratti stranoti tra il garante M5S e la Moby (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Qualcuno si è già affannato a dire che l’indagine di Beppe Grillo per traffico di influenze illecite in favore della Moby Lines (leggi l’articolo), la compagnia marittima di proprietà dell’armatore Vincenzo Onorato, è la notizia dell’anno. Peccato che per molti altri si tratta più banalmente di un deja-vu di una notizia – in parte – già nota e che era nell’aria da tempo, per la precisione dal 2019 quando nell’ambito delL’inchiesta sulla Fondazione Open di Matteo Renzi erano emersi i pagamenti fatti dalla Moby a tutta la politica. IL SEGRETO DI PULCINELLA. Insomma a ben vedere la notizia del secolo non è la scoperta di chissà quale sotterfugio inedito quanto semmai l’iscrizione nel registro degli indagati, per traffico di influenze illecite, mossa dalla Procura di Milano nei confronti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Qualcuno si è già affannato a dire che l’indagine di Beppeper traffico di influenze illecite in favore dellaLines (leggi l’articolo), la compagnia marittima di proprietà delVincenzo, è la notizia dell’anno. Peccato che per molti altri si tratta più banalmente di un deja-vu di una notizia – in parte – già nota e che era nell’aria da tempo, per la precisione dal 2019 quando nell’ambito delsulla Fondazione Open di Matteo Renzi erano emersi i pagamenti fatti dallaa tutta la politica. IL SEGRETO DI PULCINELLA. Insomma a ben vedere la notizia del secolo non è la scoperta di chissà quale sotterfugio inedito quanto semmai l’iscrizione nel registro degli indagati, per traffico di influenze illecite, mossa dalla Procura di Milano nei confronti ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @LaNotiziaTweet: Toccare il sistema costa caro. #Grillo è indagato per la pubblicità sul blog che l’armatore Onorato dava a tutti. L’inc… - LaNotiziaTweet : Toccare il sistema costa caro. #Grillo è indagato per la pubblicità sul blog che l’armatore Onorato dava a tutti. L… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ?? LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA Toccare il sistema costa caro Grillo è indagato per la pubblicità sul blog che l'armato… - franser_real : ?? LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA Toccare il sistema costa caro Grillo è indagato per la pubblicità sul blog che l'… - MariaAversano1 : RT @teoxandra: “Toccare il sistema” is the new “traffico di influenze”? -

Ultime Notizie dalla rete : Toccare sistema Una rivista all'italiana: Giallo di Leviathan Labs si presenta. Per questo abbiamo pensato di toccare l'ambito delle riviste, che in Italia hanno un passato ... Giallo sarà anche presente nelle librerie che già utilizzano il sistema di distribuzione di Leviathan ...

"Treviso per te card", sconti e vantaggi per chi acquista in città ...per sostenere lo sviluppo del commercio locale e valorizzare le attività attraverso un sistema che ... alla formazione dei negozianti, che potranno così toccare con mano la facilità di utilizzo e ...

Grillo è indagato per la pubblicità che l'armatore Onorato dava a tutti LA NOTIZIA Per questo abbiamo pensato dil'ambito delle riviste, che in Italia hanno un passato ... Giallo sarà anche presente nelle librerie che già utilizzano ildi distribuzione di Leviathan ......per sostenere lo sviluppo del commercio locale e valorizzare le attività attraverso unche ... alla formazione dei negozianti, che potranno cosìcon mano la facilità di utilizzo e ...