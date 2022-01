Sono stati arrestati alcuni dei presunti responsabili dell’omicidio di Luca Attanasio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo ha detto la polizia congolese, aggiungendo che il principale sospettato dell'uccisione dell'ambasciatore italiano è ancora ricercato Leggi su ilpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo ha detto la polizia congolese, aggiungendo che il principale sospettato dell'uccisione dell'ambasciatore italiano è ancora ricercato

Advertising

Marcozanni86 : Riserve gas #UE scendono sotto il 50%, ai minimi storici per il periodo. La cosa preoccupante è che i primi a dare… - reportrai3 : Il manager di Helbiz Italia su cui sono stati fatti i controlli è Luca Santambrogio, un giovane di 27 anni che prim… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 83.403 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri e… - fisco24_info : Covid oggi Italia, record di contagi e morti: 'Picco raggiunto': Sono stati 228.179 i casi e 434 i decessi in 24 or… - nevrotica9 : RT @maurorizzi_mr: Sono stati lì a discutere sul greenpass nelle tabaccherie, io non so se vi rendete conto. -