Scuola | Pacifico Anief | ' o numeri dati da Bianchi non tornano o presenza molto rischiosa' **

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Non voglio contestare idel ministro. Ma sonopreoccupato perché guardando aidei contagiati in fascia di età tra 10 e 18 anni, forniti dal ministero della Salute, uno su 5 appartiene a questa fascia d'eta. Quindi, o inono fare lezione inrischioso per gli studenti e le loro famiglie, ma anche per i lavoratori". Lo dice all'Adnkronos, commentando ipresentati oggi dal ministro dell'Istruzione Patrizio, il presidente del sindacato, Marcello, che aggiunge: "ancora aspettiamo dal ministro il nuovo piano per avere classi meno affollate e più sicure".

