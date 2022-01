Scuola, in Lombardia ondata di contagi e quarantene in classe, il report dell’Ats: picco nella fascia 3-5 anni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il rientro a Scuola sembra essere stato traumatico in Lombardia, dove sono 5.415 le classi in isolamento per contagi da Coronavirus, di cui 1.838 solo a Milano, per un totale di 67.433 alunni e 3.320 professori e membri del personale scolastico. I dati del monitoraggio settimanale della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, come riporta il Corriere della Sera, hanno evidenziato un boom di contagi tra il 10 e il 16 gennaio in tutta la popolazione scolastica. I più colpiti sono gli alunni più piccoli, quelli nella fascia tra i 3 e i 5 anni di età, mentre sono diminuiti i casi di positività nella fascia tra i 14 e i 18 anni. È in lieve calo anche la curva dei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il rientro asembra essere stato traumatico in, dove sono 5.415 le classi in isolamento perda Coronavirus, di cui 1.838 solo a Milano, per un totale di 67.433 alunni e 3.320 professori e membri del personale scolastico. I dati del monitoraggio settimanale della Direzione generale Welfare di Regione, come riporta il Corriere della Sera, hanno evidenziato un boom ditra il 10 e il 16 gennaio in tutta la popolazione scolastica. I più colpiti sono gli alunni piùli, quellitra i 3 e i 5di età, mentre sono diminuiti i casi di positivitàtra i 14 e i 18. È in lieve calo anche la curva dei ...

