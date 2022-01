Sasso: “In classe solo i vaccinati? Sarebbe una scorciatoia infelice e inopportuna” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Per la politica la soluzione più facile, la scorciatoia più agevole Sarebbe quella di chiudere completamente le scuole ai non vaccinati e relegarli in didattica a distanza, riservando la scuola in presenza solo ai bambini vaccinati. La considero una ipotesi infelice e inopportuna, sia dal punto di vista pedagogico che scientifico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Per la politica la soluzione più facile, lapiù agevolequella di chiudere completamente le scuole ai none relegarli in didattica a distanza, riservando la scuola in presenzaai bambini. La considero una ipotesi, sia dal punto di vista pedagogico che scientifico". L'articolo .

Advertising

iGyu55 : ho lanciato un astuccio con dentro un sasso in testa a un mio compagno di classe - AImmobiliare : FAGAGNA (CICONICCO) rustico in sasso da ristrutturare totalmente, piccola corte, ampia cubatura, bel terreno in cor… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Sasso: “L’80% degli studenti è tornato, se tutto aperto perché devono pagare i ragazzi?” -