Realizzare gli obiettivi del Pnrr in materia di turismo | question time con Garavaglia

ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 19 gennaio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo (Molinari – Lega); sulle misure a sostegno dell'intera filiera del turismo (Rizzone – CI); sulle iniziative in materia di sostegno al reddito dei lavoratori e di misure di ristoro diretto a favore delle imprese del comparto del turismo (Moretto – IV). L'articolo L'Opinionista.

