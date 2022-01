Pechino 2022: arrivano i primi atleti, nessun contagio per il momento (Di mercoledì 19 gennaio 2022) nessun contagio al Covid dentro la bolla. A poco più di due settimane dall’inizio dei Giochi Invernali di Pechino 2022, gli organizzatori forniscono ampie rassicurazioni sulle misure messe in atto per rendere sicura la bolla costruita per l’evento. I primi arrivi a Pechino ci sono già stati e, al momento, solo nell’1,53% dei casi sono stati trovati dei positivi al Covid-19, percentuale che scende allo 0,02% dentro la bolla ma si tratta di positività emerse entro i 5 giorni dall’arrivo e dunque precedenti. Proprio per questo, c’è la certezza che non ci sono stati contagi. “Tutti i dati forniti ci permettono di essere ottimisti sul fatto che i test Pcr quotidiani combinati con l’isolamento e la politica per i contatti stretti adottata per l’occasione fanno sì ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022)al Covid dentro la bolla. A poco più di due settimane dall’inizio dei Giochi Invernali di, gli organizzatori forniscono ampie rassicurazioni sulle misure messe in atto per rendere sicura la bolla costruita per l’evento. Iarrivi aci sono già stati e, al, solo nell’1,53% dei casi sono stati trovati dei positivi al Covid-19, percentuale che scende allo 0,02% dentro la bolla ma si tratta di positività emerse entro i 5 giorni dall’arrivo e dunque precedenti. Proprio per questo, c’è la certezza che non ci sono stati contagi. “Tutti i dati forniti ci permettono di essere ottimisti sul fatto che i test Pcr quotidiani combinati con l’isolamento e la politica per i contatti stretti adottata per l’occasione fanno sì ...

