Otto cuccioli da salvare: grazie all'appello di Elodie i cagnolini hanno trovato una casa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel film del 1987 diretto da Joe Camp erano quattro, i cuccioli da salvare. Quelli di questa storia a lieto fine, avvenuta realmente ad Ascoli Satriano, Foggia, sono invece Otto. Madrina (e anche un po' eroina) di questa vicenda è la cantante Elodie, la 31enne romana da sempre impegnata in molte battaglie sociali, che ha preso a cuore le sorti di questi Otto cagnolini abbandonati e si è fatta portavoce per la loro adozione. grazie al suo intervento infatti, tutti i cuccioli oggi hanno una casa e una famiglia che li accudisce con amore. Strappati alla mamma a poche settimane di vita e lasciati davanti al rifugio Enpa della cittadina nel foggiano, la storia di questi Otto tenerissimi ...

