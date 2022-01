Osimhen scalpita | titolare con la Salernitana | il pensiero di Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Victorchiede un posto dacon la, Lucianodeve valutare le sue condizioni fisiche. Il giocatore è rientrato da poco dopo la degenza post operatoria per l’intervento allo zigomo. Un bruttissimo colpo quello con Skriniar che poteva far terminare la carriera di. Ora il nigeriano deve giocare con la maschera e deve ancora recuperare la forma migliore. Quasi due mesi assenza dall’agonismo non sono semplici, cosìvuole inserirlo gradualmente, in modo che non possa avere problemi muscolari. Napoli-: la decisione suUna analisi suviene fatta nell’edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano parla di una voglia matta del calciatore di rientrare in campo dal ...