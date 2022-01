“Orge e violenze” | la docuserie che svela il lato oscuro di Hugh Hefner di Playboy

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) In anteprima sull’emittente americana A&E il 24 gennaio andrà in onda Secrets of, che svelerebbe i segreti dietro le droghe, gli abusi sessuali e gli orrori della “Playbloy Mansion”, la villa di. Le rivelazioni choc nella docu-serie in 10 puntate fanno luce sui “dietro le quinte” della realtà miliardaria della rivistae del suo patron,, che secondo le testimonianze della serie “era un “vampiro, che mascherandosi da paladino della libertà sessuale, manipolava e drogava le donne costringendole a partecipare adegradanti e pensando che fossero di sua proprietà“. A rinforzare le testimonianze anche le ex fidanzate di, come Holly Madison, Sondra Theodore e l’ex “Bunny Mother” PJ Masten. Le donne hanno ...