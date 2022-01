Olimpiadi | Comune Milano stanzia 50 mln a garanzia perdite 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) (Adnkronos) - “Il Broadcast Refund Agreement - ha spiegato in commissione l'assessore Conte – è il contratto che disciplina come vengono anticipati i fondi. Si tratta di un anticipo in tranche, a partire dal prossimo marzo, di circa 12 milioni a trimestre per il primo anno e poi in crescendo, per complessivi circa 400 milioni di euro. Gli enti sono potenzialmente chiamati alla copertura del rischio a fine giochi, in quota parte, per coprire eventuali ammanchi della Fondazione. All'interno di questo rischio più ampio, una delle parti riguarda appunto i diritti televisivi, determinati in quantità e tempi. L'Area Dolomitica e l'Area Lombardia sono chiamate a partecipare con una quota del 50% ciascuna e all'interno dell'Area Lombardia, come previsto nell'accordo di candidatura,a pari quota con la Regione risponde per il 50%, pari a circa 100 milioni di euro". ...