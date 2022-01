Nuovo protocollo covid, nessuna deroga per le squadre straniere (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stata pubblicata nella serata di ieri la circolare del Ministero della Salute per quanto riguarda le nuove regole da seguire per il covid. Il Nuovo regolamento prevede che le ASL potranno bloccare il gruppo squadra qualora si superi il limite del 35% di componenti positivi al Coronavirus (su una rosa di 25 calciatori). Il provvedimento varrà per tutto il livello professionistico e per i massimi campionati dilettantistici. Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, nessuna novità ci sarà, al momento, sulla deroga per le squadre che provengono dall’esterno per giocare in Italia e che prossimamente (tra Liverpool e Villarreal in Champions e Macedonia del Nord per i playoff verso Qatar 2022) si troveranno a fare i conti con la normativa. Per dormire in albergo gli atleti dovranno avere il Green pass ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stata pubblicata nella serata di ieri la circolare del Ministero della Salute per quanto riguarda le nuove regole da seguire per il. Ilregolamento prevede che le ASL potranno bloccare il gruppo squadra qualora si superi il limite del 35% di componenti positivi al Coronavirus (su una rosa di 25 calciatori). Il provvedimento varrà per tutto il livello professionistico e per i massimi campionati dilettantistici. Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport,novità ci sarà, al momento, sullaper leche provengono dall’esterno per giocare in Italia e che prossimamente (tra Liverpool e Villarreal in Champions e Macedonia del Nord per i playoff verso Qatar 2022) si troveranno a fare i conti con la normativa. Per dormire in albergo gli atleti dovranno avere il Green pass ...

