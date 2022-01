Niente green pass | John Malkovich rifiutato dall’hotel Danieli di Venezia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), 19 gen –hotelper: il celebre attore Usa è stato respinto dal lussuoso albergo diperché privo di super. La rinomata ed esclusiva suite con vista sul Canal Grande diè rimasta vuota. Infatti per accedere negli alberghi italiani è obbligatorio presentare il super, rilasciato solo a vaccinati e guariti dal Covid. Certificazione che, aper girare una serie, non ha presentato (non si sa perché).senza super: per luihotelA dare la ...

Advertising

Corriere : L’hotel Danieli, uno dei più famosi hotel di lusso di Venezia, ha rifiutato l’accesso alle stanze all’attore John M… - Affaritaliani : Governo, niente sigarette senza Green Pass. Le nuove regole dal 1° febbraio - Corriere : John Malkovich a Venezia senza super green pass, niente soggiorno al Danieli - luglio1972 : RT @gianluca826: #Fuoridalcoro Ospedale Galeazzi Senza #SGP Super Green Pass niente operazione Da indicazione del Prof. #Pregliasco con n… - blogsicilia : #notizie #sicilia Dopo la Sicilia anche la Calabria, niente Super Green Pass per passare lo Stetto -… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente green

... i sintomi e la polmonite acuta causati dalla malattia E invece: i No Vax e i complottisti ... 'Ilpass non è discriminatorio' Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie' . L'...Visto che tanto si spende per la sua città, come dimostra l'ultima perla dell'acquariosenza ...(e magari anche chi si ammala mangiandole finisce tra i morti di Ilva anche se non c'entra) .UDINE. Niente più accesso libero dal parrucchiere o dall’estetista. Da domani, giovedì 20 gennaio, sarà richiesto il green pass base (che si ottiene con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecol ...I negozi dove dal 1 febbraio si potrà entrare senza green pass saranno molto pochi. Sono ancora in forse le edicole, vanno verso una (clamorosa) esclusione le tabaccherie: per comprare le sigarette, c ...