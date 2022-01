Napoli: quanti dubbi a centrocampo, Fabian Ruiz non vuole rinnovare (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fabian Ruiz non rinnova con il Napoli, Frank Anguissa è in prestito dal Fulham, sono tanti i dubbi in mediana per la società. Il contratto dello spagnolo scade nel 2023 e se non dovesse rinnovare allora il Napoli rischia di perderlo a parametro zero, com’è già accaduto con Insigne che è andato al Toronto. Perdere un altro tassello di questo calibro, senza incassare nulla sarebbe veramente un delitto per una società come quella di De Laurentiis che fa del player trading una delle sue principali fonti di guadagno. Napoli: il futuro di Fabian Ruiz Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport al momento Fabian Ruiz non ha alcuna intenzione di rinnovare. A questo punto il giocatore ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 gennaio 2022)non rinnova con il, Frank Anguissa è in prestito dal Fulham, sono tanti iin mediana per la società. Il contratto dello spagnolo scade nel 2023 e se non dovesseallora ilrischia di perderlo a parametro zero, com’è già accaduto con Insigne che è andato al Toronto. Perdere un altro tassello di questo calibro, senza incassare nulla sarebbe veramente un delitto per una società come quella di De Laurentiis che fa del player trading una delle sue principali fonti di guadagno.: il futuro diSecondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport al momentonon ha alcuna intenzione di. A questo punto il giocatore ...

