Napoli in contatto con il Cagliari: vuole Nandez, ecco chi può essere ceduto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Napoli vuole Nahitan Nandez, Cristiano Giuntoli è in contatto con il Cagliari per provare a sbloccare l’operazione già a gennaio. Il giocatore uruguaiano è un vecchio pallino del direttore sportivo del Napoli, il centrocampista non ha mai nascosto di voler lasciare Cagliari per provare a fare il salto di qualità. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, il Napoli fa sul serio per Nandez del Cagliari una “suggestione che ritorna e che il ds giuntoli non ha mai chiuso nel cassetto: il problema è legato alla modalità“. Inoltre Nandez piace moltissimo anche all’Inter che però ha allentato al presa nelle ultime settimane. L’interesse per l’uruguaiano da parte del Napoli è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) IlNahitan, Cristiano Giuntoli è incon ilper provare a sbloccare l’operazione già a gennaio. Il giocatore uruguaiano è un vecchio pallino del direttore sportivo del, il centrocampista non ha mai nascosto di voler lasciareper provare a fare il salto di qualità. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, ilfa sul serio perdeluna “suggestione che ritorna e che il ds giuntoli non ha mai chiuso nel cassetto: il problema è legato alla modalità“. Inoltrepiace moltissimo anche all’Inter che però ha allentato al presa nelle ultime settimane. L’interesse per l’uruguaiano da parte delè ...

