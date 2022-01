LIVE Sinner-Johnson, Australian Open 2022 in DIRETTA: sfida al veterano americano per il 3° turno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nuova classifica di Jannik Sinner – Il programma di Jannik Sinner-Steve Johnson – La vittoria di Jannik Sinner contro Joao Sousa Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Steve Johnson, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). Terzo confronto tra i due giocatori con l’azzurro avanti 2-0: l’ultimo incrocio è avvenuto ai quarti di finale dell’ATP 500 di Washington dello scorso anno, dove a vincere fu Sinner in due set con un netto 6-4 6-2. Il primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nuova classifica di Jannik– Il programma di Jannik-Steve– La vittoria di Jannikcontro Joao Sousa Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladellatra Jannike Steve, valida per il secondodel torneo singolare maschile deglidi Melbourne (Australia). Terzo confronto tra i due giocatori con l’azzurro avanti 2-0: l’ultimo incrocio è avvenuto ai quarti di finale dell’ATP 500 di Washington dello scorso anno, dove a vincere fuin due set con un netto 6-4 6-2. Il primo ...

