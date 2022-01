Lazio, la staffetta Muriqi - Immobile funziona ma non cambia i piani sul mercato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Appena c'è un problema per la Lazio , almeno sul rettangolo verde di gioco, spunta la sagoma di Ciro Immobile a risolverlo: è esattamente quanto accaduto anche ieri in occasione degli ottavi di Coppa ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Appena c'è un problema per la, almeno sul rettangolo verde di gioco, spunta la sagoma di Ciroa risolverlo: è esattamente quanto accaduto anche ieri in occasione degli ottavi di Coppa ...

Advertising

QuotidianoEnerg : RT @E_Futura: In contrasto con #RED2, @RegioneLazio e @RegioneUmbria limitano sviluppo #rinnovabili. La nostra lettera alle Regioni https:/… - LucaAterini : RT @E_Futura: In contrasto con #RED2, @RegioneLazio e @RegioneUmbria limitano sviluppo #rinnovabili. La nostra lettera alle Regioni https:/… - E_Futura : In contrasto con #RED2, @RegioneLazio e @RegioneUmbria limitano sviluppo #rinnovabili. La nostra lettera alle Regio… -