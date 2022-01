Hong Kong, scarcerato Edward Leung. Il leader degli slogan nelle proteste del 2016 era in carcere da quattro anni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo quattro anni trascorsi in carcere, l’attivista pro-democrazia di Hong Kong Edward Leung, 30 anni, è stato rilasciato per buona condotta. Il leader delle proteste del 2016 ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Shek Pik, sull’isola di Lantaub questa notte e ancora non ha rilasciato dichiarazioni ai media. Leung era detenuto dal 2018, condannato a sei anni di reclusione per il ruolo svolto in una protesta notturna nel 2016 in cui rimasero ferite circa 130 persone, per lo più poliziotti. In più, Leung aveva coniato lo slogan “Liberate Hong Kong! Rivoluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopotrascorsi in, l’attivista pro-democrazia di, 30, è stato rilasciato per buona condotta. Ildelledelha lasciato ildi massima sicurezza di Shek Pik, sull’isola di Lantaub questa notte e ancora non ha rilasciato dichiarazioni ai media.era detenuto dal 2018, condannato a seidi reclusione per il ruolo svolto in una protesta notturna nelin cui rimasero ferite circa 130 persone, per lo più poliziotti. In più,aveva coniato lo“Liberate! Rivoluzione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, focolaio a Hong Kong tra 2mila criceti. In Sudafrica a rischio i felini negli zoo. In Israele 130mila contag… - Agenzia_Ansa : Covid, a Hong Kong saranno abbattuti 2.000 animali domestici a causa di un focolaio che ha colpito anche centinaia… - stanzaselvaggia : E fu così che anche a Hong Kong arrivò il green pass (occorrerà inizialmente almeno un vaccino) per accedere a scuo… - Graroar : RT @fattoquotidiano: Hong Kong, scarcerato Edward Leung. Il leader degli slogan nelle proteste del 2016 era in carcere da quattro anni http… - fattoquotidiano : Hong Kong, scarcerato Edward Leung. Il leader degli slogan nelle proteste del 2016 era in carcere da quattro anni -