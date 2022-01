Green pass, Tribunale di Trieste: “Sospensione prof non vaccinato è legittima” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso presentato da un'insegnante di una scuola di lingua slovena contro la Sospensione adottata dal dirigente scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il giudice del lavoro deldiha respinto il ricorso presentato da un'insegnante di una scuola di lingua slovena contro laadottata dal dirigente scolastico. L'articolo .

