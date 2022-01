Green pass per parrucchieri ed estetisti, obbligo da oggi: le scadenze (Di giovedì 20 gennaio 2022) Green pass ‘base’, da oggi, giovedì 20 gennaio, scatta l’obbligatorietà anche per i clienti di estetisti e parrucchieri e, più in generale, per coloro che accederanno ai cosiddetti “servizi alla persona”. Un obbligo che rimarrà tale almeno fino alla fine dello stato d’emergenza, fissata per il 31 marzo prossimo. Sempre da oggi, inoltre, Green pass semplice necessario anche per chi farà visita ai detenuti e agli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Per ottenere il Green pass base sarà necessario essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone molecolare o antigenico negativo. Ma il calendario delle scadenze, fra stop ad alcuni divieti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022)‘base’, da, giovedì 20 gennaio, scatta l’obbligatorietà anche per i clienti die, più in generale, per coloro che accederanno ai cosiddetti “servizi alla persona”. Unche rimarrà tale almeno fino alla fine dello stato d’emergenza, fissata per il 31 marzo prossimo. Sempre da, inoltre,semplice necessario anche per chi farà visita ai detenuti e agli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Per ottenere ilbase sarà necessario essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone molecolare o antigenico negativo. Ma il calendario delle, fra stop ad alcuni divieti ...

