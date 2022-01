E' in libreria "Ricette vegane e vegetariane anche per onnivori", il nuovo libro di Iader Fabbri (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ... veg e non veg Un alleato quotidiano, trasversale alle convinzioni etiche in fatto di cibo, per ottenere una condizione psicofisica ottimale ed essere in equilibrio ogni giorno, nel rispetto dei ... Leggi su comunicati-stampa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ... veg e non veg Un alleato quotidiano, trasversale alle convinzioni etiche in fatto di cibo, per ottenere una condizione psicofisica ottimale ed essere in equilibrio ogni giorno, nel rispetto dei ...

Advertising

LorenzoTabella : RT @Valenti63339244: Posso andare in edicola se voglio sapere chi è il trombamico di turno della Rodriguez, ma non posso entrare in libreri… - ignaziore : RT @Valenti63339244: Posso andare in edicola se voglio sapere chi è il trombamico di turno della Rodriguez, ma non posso entrare in libreri… - arquer12 : RT @Valenti63339244: Posso andare in edicola se voglio sapere chi è il trombamico di turno della Rodriguez, ma non posso entrare in libreri… - LucaGue52011811 : RT @Valenti63339244: Posso andare in edicola se voglio sapere chi è il trombamico di turno della Rodriguez, ma non posso entrare in libreri… - PietroCuratola : RT @Valenti63339244: Posso andare in edicola se voglio sapere chi è il trombamico di turno della Rodriguez, ma non posso entrare in libreri… -