Da Amici e Sanremo all'addio alla musica? Valerio Scanu, una radicale svolta di vita: "Tra 6 mesi..." (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Tra sei mesi mi laureo a Roma”: Valerio Scanu, ex cantante di Amici e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, cambia vita. Ora sta per conseguire la laurea in Giurisprudenza e dice di essere pronto a diventare avvocato. "Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma. In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi credo di avere la ‘verve' necessaria”, racconta. Valerio Scanu alcuni mesi fa perso suo padre, morto per Covid. Un lutto tremendo che ha sicuramente segnato i suoi giorni. L'ha raccontato per la prima volta a Storie italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Tra seimi laureo a Roma”:, ex cantante die vincitore del Festival dinel 2010, cambia. Ora sta per conseguire la laurea in Giurisprudenza e dice di essere pronto a diventare avvocato. "Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma. In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi credo di avere la ‘verve' necessaria”, racconta.alcunifa perso suo padre, morto per Covid. Un lutto tremendo che ha sicuramente segnato i suoi giorni. L'ha raccontato per la prima volta a Storie italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. ...

