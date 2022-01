Covid, Ricciardi: «In autunno potremmo avere un vaccino più polivalente» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Se noi fossimo nella stessa condizione di due anni fa, ci sarebbero 4000 morti al giorno. Oggi abbiamo una tecnologia che ci salva la vita». Sono le parole con cui il professor Walter Ricciardi, intervenendo nel corso della trasmissione DiMartedì di La7, ha chiarito quanto oggi il ruolo della scienza ha cambiato il corso della pandemia. Covid, Ricciardi: «Malattia gravissima» In Italia in questa fase si registra un alto numero di contagi. «A spargere il virus purtroppo - ha spiegato - sono tutti, soprattutto con Omicron. Però c'è una differenza: che chi è vaccinato non muore o non va in ospedale. Chi è vaccinato è protetto dalla malattia». Oggi il Covid fa meno paura, ma il consigliere del ministro della Salute e docente di Igiene alla Cattolica di Roma ha ricordato qualche dato. «Non è una malattia grave. È - ha ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Se noi fossimo nella stessa condizione di due anni fa, ci sarebbero 4000 morti al giorno. Oggi abbiamo una tecnologia che ci salva la vita». Sono le parole con cui il professor Walter, intervenendo nel corso della trasmissione DiMartedì di La7, ha chiarito quanto oggi il ruolo della scienza ha cambiato il corso della pandemia.: «Malattia gravissima» In Italia in questa fase si registra un alto numero di contagi. «A spargere il virus purtroppo - ha spiegato - sono tutti, soprattutto con Omicron. Però c'è una differenza: che chi è vaccinato non muore o non va in ospedale. Chi è vaccinato è protetto dalla malattia». Oggi ilfa meno paura, ma il consigliere del ministro della Salute e docente di Igiene alla Cattolica di Roma ha ricordato qualche dato. «Non è una malattia grave. È - ha ...

