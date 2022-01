Covid Italia, Crisanti: l'immunità ora è possibile. "Meno regole con Omicron" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il virologo: questa infezione protegge anche dagli altri ceppi del virus. "Un nuovo vaccino? Col picco previsto a breve l'antidoto diventerà inutile" di GIOVANNI PANETTIERE Articolo Lo studio: la ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il virologo: questa infezione protegge anche dagli altri ceppi del virus. "Un nuovo vaccino? Col picco previsto a breve l'antidoto diventerà inutile" di GIOVANNI PANETTIERE Articolo Lo studio: la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia è al terzo posto a livello europeo e undicesima a livello mondiale nel numero di dosi di vaccino anti Covi… - DSantanche : Rapporto #Oxfam: in due anni #covid i 10 più ricchi al mondo hanno più che raddoppiato loro patrimoni, 163 milioni… - Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - AnnaLau62493513 : RT @edosyloslabini: Nell’Italia orwelliana del super green pass fa benissimo @mariogiordano5 a parlare di monoclonali e altre cure al Covid… - Gazzettino : #influenza, come difendersi: surclassata dai bollettini del #covid, ha colpito 305.900 persone tra il 3 e il 9 genn… -