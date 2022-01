Conte, Letta e Speranza in coro: no a Berlusconi al Quirinale, ma manca ancora il nome del centrosinistra (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si entra nel fine settimana decisivo per le elezioni del Presidente della Repubblica: dopo gli incontri del centrodestra, che hanno per ora portato ad un timido sostegno alle velleità di Quirinale di Silvio Berlusconi, tocca ora al centrosinistra riunirsi e trovare un’intesa comune. Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza sono concordi su un punto: l’impresentabilità del Cavaliere. Sul resto, però, è ancora il vuoto. Incontro tra M5S, PD e Articolo Uno: tutti d’accordo sul no a Berlusconi Anche il centrosinistra al lavoro per una strategia comune per il futuro del Quirinale del post-Mattarella: il 24 gennaio inizieranno ufficialmente le votazioni e la certezza al momento è solo una, ovvero che il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si entra nel fine settimana decisivo per le elezioni del Presidente della Repubblica: dopo gli incontri del centrodestra, che hanno per ora portato ad un timido sostegno alle velleità didi Silvio, tocca ora alriunirsi e trovare un’intesa comune. Giuseppe, Enricoe Robertosono concordi su un punto: l’impresentabilità del Cavaliere. Sul resto, però, èil vuoto. Incontro tra M5S, PD e Articolo Uno: tutti d’accordo sul no aAnche ilal lavoro per una strategia comune per il futuro deldel post-Mattarella: il 24 gennaio inizieranno ufficialmente le votazioni e la certezza al momento è solo una, ovvero che il ...

