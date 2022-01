Australian Open 2022, Matteo Berrettini chiude la pratica Kozlov in quattro set, ora Alcaraz al terzo turno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con qualche grattacapo in più di quanto ci si potesse aspettare, ma Matteo Berrettini raggiunge il terzo turno degli Australian Open 2022. L’azzurro ha bisogno di quattro set per aver ragione dello statunitense Stefan Kozlov, titolare di una wild card, con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-1 in poco più di due ore e mezza di gioco, in una partita condotta per ampi tratti e che si sarebbe potuta chiudere prima con un po’ di attenzione in più. Ora la sfida da non perdere con Carlos Alcaraz. La differenza di livello tra i due si sente immediatamente. L’azzurro fa praticamente fare tutto al suo avversario nel terzo gioco, che con tre errori di dritto mostra subito il fianco. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con qualche grattacapo in più di quanto ci si potesse aspettare, maraggiunge ildegli. L’azzurro ha bisogno diset per aver ragione dello statunitense Stefan, titolare di una wild card, con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-1 in poco più di due ore e mezza di gioco, in una partita condotta per ampi tratti e che si sarebbe potutare prima con un po’ di attenzione in più. Ora la sfida da non perdere con Carlos. La differenza di livello tra i due si sente immediatamente. L’azzurro famente fare tutto al suo avversario nelgioco, che con tre errori di dritto mostra subito il fianco. ...

