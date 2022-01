WWE | A febbraio Raw passerà su SyFy per due settimane

(Di martedì 18 gennaio 2022) Come sappiamo, lo show di punta della WWE “Monday Night Raw”, va in onda negli Stati Uniti su “USA Network“: sono anni che ormai va avanti la partnership tra la federazione e il network, ma il mese prossimo qualcosa cambierà. Infatti, Raw cambierà canale per un po’, a causa del sempre più incombente arrivo dei Giochi Olimpici di Pechino. La news è stata diramata da Mike Johnson del PWInsider, ma la WWE non ha ancora ufficializzato la situazione. Un piccolo cambiamento Secondo Johnson, a causa delle gare sciistiche in due diverse specialità che si terranno il 7 e il 14, USA Network avrà gli slot dedicati a Raw momentaneamente occupati. Il passaggio, seppur temporaneo, vedrebbe Raw “scaricato” dal network americano per la prima volta in una decade. Una volta terminate le Olimpiadi, molto probabilmente lo show farà ritorno nella sua casa abituale.

