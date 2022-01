Usca di Salerno | Cammarota attacca | Asl difende

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua a generare proteste e sollecitazioni il servizio offerto adall’unicaesistente. Dopo la protesta ieri, davanti alla sede dell’Asl, con la richiesta di tre consiglieri comunali di potenziare il servizio attivando altre postazioni analoghe, oggi, sempre dai banchi del consiglio comunale diarriva un’altra critica. A sottoscriverla è il Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di, Antonioche parla di “una situazione inaccettabile che evidenzia il sostanziale blocco del sistema dei tracciamenti, ma anche dei pesanti ritardi per tutti i cittadini in attesa di una verifica della positività, e per tanti la necessità di mettersi in auto da positivi e quindi commettendo un reato, e per tanti di ...