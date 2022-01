Tra ristori e bollette, in arrivo più di 2 miliardi per le imprese (Di martedì 18 gennaio 2022) Non c’è solo il Quirinale nell’agenda di Palazzo Chigi. E anche se molte questioni sono state congelate in attesa della votazione del Capo dello Stato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha due urgenze da risolvere subito, possibilmente entro giovedì: il decreto sostegni per le attività economiche colpite dalle nuove restrizioni anti virus e un nuovo provvedimento per far fronte ai rincari dell’energia. Ieri – come racconta La Stampa – a Palazzo Chigi c’è stata una lunga riunione fra i tecnici di Tesoro, Sviluppo economico e Transizione ecologica per mettere a punto un decreto contro il caro bollette da approvare prima della prima chiama per il Colle. «Chiediamo con urgenza un tavolo a Palazzo Chigi. Il nostro sistema industriale è a rischio ridimensionamento», hanno fatto sapere ieri da Confindustria. Le voci di una tassa sugli extraprofitti delle aziende ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 gennaio 2022) Non c’è solo il Quirinale nell’agenda di Palazzo Chigi. E anche se molte questioni sono state congelate in attesa della votazione del Capo dello Stato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha due urgenze da risolvere subito, possibilmente entro giovedì: il decreto sostegni per le attività economiche colpite dalle nuove restrizioni anti virus e un nuovo provvedimento per far fronte ai rincari dell’energia. Ieri – come racconta La Stampa – a Palazzo Chigi c’è stata una lunga riunione fra i tecnici di Tesoro, Sviluppo economico e Transizione ecologica per mettere a punto un decreto contro il caroda approvare prima della prima chiama per il Colle. «Chiediamo con urgenza un tavolo a Palazzo Chigi. Il nostro sistema industriale è a rischio ridimensionamento», hanno fatto sapere ieri da Confindustria. Le voci di una tassa sugli extraprofitti delle aziende ...

