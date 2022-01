"Si ritira". Salvini ci spera, ma il Berlusconi (per ora) non molla il Colle dei sogni (Di martedì 18 gennaio 2022) “Si ritira”. Ore sette di mattina di un martedì ancora molto lontano da lunedì prossimo, debutto del voto per il capo dello stato. La Lega fa trapelare che Silvio Berlusconi al vertice di mercoledì, o comunque prima di domenica, farà un passo indietro. L’indiscrezione coincide con l’auspicio di Matteo Salvini (“confido in un atto di generosità”, dice ai deputati). Il pissi pissi rimbalza al Nazareno, sede del Pd: “Si ritira”. Il tutto è rafforzato da Vittorio Sgarbi: “Stop alle telefonate ai parlamentari: l’operazione scoiattolo è chiusa”. Ma non è proprio così. In mezzo c’è Silvio Berlusconi. “Non molla: va avanti”, raccontano in serata due fonti vicine alla famiglia e alle aziende del Cav. Fra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini qualcosa si è ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022) “Si”. Ore sette di mattina di un martedì ancora molto lontano da lunedì prossimo, debutto del voto per il capo dello stato. La Lega fa trapelare che Silvioal vertice di mercoledì, o comunque prima di domenica, farà un passo indietro. L’indiscrezione coincide con l’auspicio di Matteo(“confido in un atto di generosità”, dice ai deputati). Il pissi pissi rimbalza al Nazareno, sede del Pd: “Si”. Il tutto è rafforzato da Vittorio Sgarbi: “Stop alle telefonate ai parlamentari: l’operazione scoiattolo è chiusa”. Ma non è proprio così. In mezzo c’è Silvio. “Non: va avanti”, raccontano in serata due fonti vicine alla famiglia e alle aziende del Cav. Fra Silvioe Matteoqualcosa si è ...

