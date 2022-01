Scontro Sarri-Pussetto | il video fa il giro del web – Video

(Di martedì 18 gennaio 2022) Lotradurante Lazio-Udinese di Coppa Italia fa ildel web, durissimo l’impatto. L’allenatore della Lazio è stato colpito dal calciatore dell’Udinese sbilanciato da Lazzari, proprio quello che aveva contestatodopo l’ultimo gol segnato. Ildellotraè diventato immediatamente virale sui social. Al tecnico della Lazio sono volati via gli occhiali, anche perché è stato colpito pienamente senza alcuna protezione. Fortunatamente pernon c’è stata nessuna conseguenza grave. Entrambi si sono rialzati scombussolati, ma integri. Tra #Lazzari e #l’amore non è ancora sbocciato… ...

Nei primi 15 di extratime una punizione di Arslan colpisce la parte esterna del palo e poi c'è qualche istante di apprensione per, colpito sullo slancio da Pussetto dopo unotra lo ...... però, tiene banco anche un altro episodio: Ignacio Pussetto , dopo un contrasto con Manuel Lazzari, si è schiantato contro Maurizioche non ha avuto neanche il tempo di attutire il colpo con ...Lo scontro tra Sarri e Pussetto durante Lazio-Udinese di Coppa Italia fa il giro del web, durissimo l'impatto.Il tecnico biancoceleste entra in collisione con l’attaccante dei friulani: dallo scontro Sarri-Pussetto si salvano tutti, occhiali compresi “Io mi sono rialzato subito, e dire che ho quarant’anni di ...