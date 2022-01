Sci Alpino: Mikaela Shiffrin avrà un nuovo allenatore per le discipline veloci (Di martedì 18 gennaio 2022) Verso i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, da Mikaela Shiffrin arriva una notizia inattesa. La fuoriclasse statunitense ha infatti lasciato la guida tecnica del canadese Jeff Lackie, per quanto riguarda discesa e superG, per affidarsi alla conduzione del connazionale statunitense Oliver Coley. Al momento non sono state rese note le motivazioni di questo cambio, ma da quanto riporta l’ANSA, alla base della scelta ci sarebbero i problemi di Lackie nel seguire l’americana nelle varie tappe di avvicinamento all’evento a Cinque Cerchi a causa della positività del tecnico stesso. Vedremo se ci saranno delle verità rivelate in merito alla questione nelle prossime settimane, anche se a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi questo potrebbe minare o magari spingere la nativa di Vail magari verso nuovi orizzonti, più probabili in superG che in ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Verso i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, daarriva una notizia inattesa. La fuoriclasse statunitense ha infatti lasciato la guida tecnica del canadese Jeff Lackie, per quanto riguarda discesa e superG, per affidarsi alla conduzione del connazionale statunitense Oliver Coley. Al momento non sono state rese note le motivazioni di questo cambio, ma da quanto riporta l’ANSA, alla base della scelta ci sarebbero i problemi di Lackie nel seguire l’americana nelle varie tappe di avvicinamento all’evento a Cinque Cerchi a causa della positività del tecnico stesso. Vedremo se ci saranno delle verità rivelate in merito alla questione nelle prossime settimane, anche se a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi questo potrebbe minare o magari spingere la nativa di Vail magari verso nuovi orizzonti, più probabili in superG che in ...

