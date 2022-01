Sampdoria, la lettera d’addio di D’Aversa: il tecnico si toglie qualche sassolino dalla scarpa (Di martedì 18 gennaio 2022) Roberto D’Aversa non è più l’allenatore della Sampdoria, il tecnico paga un rendimento deludente nelle ultime partite e una posizione pericolosa di classifica. Al suo posto è stato scelto Giampaolo, l’ex Milan dovrà raggiungere l’obiettivo salvezza. Nel frattempo D’Aversa, attraverso il Secolo XIX, ha deciso di scrivere una lettera. “È stato un inizio anno 2022 molto difficile. Pensavo che le vicende interne al mondo Samp dello scorso dicembre ci avessero compattati, migliorati: invece no. Tre partite e tre sconfitte: male, ma con ancora molte avversarie dietro di noi e un lungo cammino per risalire la china. Un girone di andata pieno di imprevisti e difficoltà chiuso comunque con 20 punti, oltre la media salvezza, un derby vinto largamente e con merito e due passaggi di turno in Coppa Italia non sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 gennaio 2022) Robertonon è più l’allenatore della, ilpaga un rendimento deludente nelle ultime partite e una posizione pericolosa di classifica. Al suo posto è stato scelto Giampaolo, l’ex Milan dovrà raggiungere l’obiettivo salvezza. Nel frattempo, attraverso il Secolo XIX, ha deciso di scrivere una. “È stato un inizio anno 2022 molto difficile. Pensavo che le vicende interne al mondo Samp dello scorso dicembre ci avessero compattati, migliorati: invece no. Tre partite e tre sconfitte: male, ma con ancora molte avversarie dietro di noi e un lungo cammino per risalire la china. Un girone di andata pieno di imprevisti e difficoltà chiuso comunque con 20 punti, oltre la media salvezza, un derby vinto largamente e con merito e due passaggi di turno in Coppa Italia non sono ...

Advertising

CalcioPillole : Da ieri Roberto #DAversa non è più il tecnico della #Sampdoria. L'ex allenatore blucerchiato ha salutato il club li… - infoitsport : Sampdoria, la lettera di D'Aversa: 'Volevo fare di più, non mi è stato concesso. Amaro arrivederci' - sportli26181512 : Sampdoria, la lettera di D'Aversa: 'Volevo fare di più, non mi è stato concesso. Amaro arrivederci': L’ex allenator… - CalcioNews24 : La lettera di #DAversa ai tifosi della #Sampdoria - it_samp : #DAversa: la lettera-sfogo: “lascio con un amaro e dispiaciuto arrivederci'. #sampdoria -