Rothen critica Leonardo per proteste con arbitri | “Danno d’immagine Psg non ne ha

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rothen critica

Chiamarsi Bomber

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Leonardo ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Leonardo ...L'ex calciatore ha criticato l'atteggiamento del dirigente parigino andato negli spogliatoi dell'arbitro all'intervallo della sfida tra Psg e Brest ...Jerome Rothen, ex jugador del Paris Saint-Germain, criticó la actualidad de Neymar en el conjunto francés dirigido por Pochettino.