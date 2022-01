(Di martedì 18 gennaio 2022) "Non penso che ilsia ladelledei singoli politici. Bisogna trovare tuttiuna. Per andare a litigare con Meloni, Salvini e i 5 Stelle ci sarà tempo". Lo ha ...

Advertising

matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Incubi. “Vi spiego il mio folle desiderio: Draghi al Quirinale e Renzi a Chigi” (Marcello V… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Fico studia un sistema per evitare le schede segnate. Renzi: “Governo dei leader? Ha senso”… - PulcinoRossoner : RT @matteorenzi: Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quir… - iconanews : Quirinale: Renzi, non è partita vanità, soluzione insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

"Non penso che ilsia la partita delle vanità dei singoli politici. Bisogna trovare tutti insieme una ... Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, a Mattino Cinque, su Canale 5. .Franco Bechis, direttore de Il Tempo : 'Se fosse Draghi il candidato per il, visto che già una parte della coalizione lo sostiene a Palazzo Chigi, non sarebbe un'... ancora una volta da? ..."Berlusconi al Quirinale sarebbe lo sfregio più costoso in moralità, immagine e sostanza" - FIRMA LA PETIZIONE ???? change.org/b-no-quirinale ..."Non penso che il Quirinale sia la partita delle vanità dei singoli politici. Bisogna trovare tutti insieme una soluzione. Per andare a litigare con Meloni, Salvini e i 5 Stelle ci sarà tempo". (ANSA) ...