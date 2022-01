Quirinale | franchi tiratori di serie A e di serie B

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 gennaio 2022) La telenovela che precede l’elezione del presidente della Repubblica - sempre più ingarbugliata e grottesca soprattutto quando la politica è in caduta verticale e i partiti non controllano più i rispettivi gruppi parlamentari - è diventata più un’operazione che somiglia a una fiction a puntate che non a una delicata e preziosa pagina della politica italiana. Non a caso, una delle ragioni decisive e determinanti di questa specifica elezione del Capo dello Stato, è come far sì di garantire il raggiungimento del vitalizio ai parlamentari di prima nomina che scatta nel prossimo settembre - e sicuramente di ultima presenza in Parlamento salvo miracoli provenienti direttamente dalla Divina Provvidenza - e, al contempo, come fare per ottenere ancora il lauto stipendio sino al termine normale e fisiologico della legislatura. È persin inutile ricordare, talmente è noto a tutti, che i diretti ...