(Di martedì 18 gennaio 2022) Nuove regole, nuovo decreto e nuovi furbetti pronti ad aggirare le normative anti-Covid. Con i controlli, da parte dei Carabinieri, che continuano ad essere capillari a Roma, masul litorale. E proprio ai militariato al setaccio due strutture ricettive e quisanzionato dipendenti e. Leggi: Roma, lavorava nel pub, sanzionatoil titolare: multe per 1.000 euro, al lavoro, in due alberghi, sono stati sanzionati i dipendenti e i. Il motivo? I primi stavano lavorando...

CorriereCitta : Pomezia, lavoravano senza green pass, multati anche i gestori: «Non hanno controllato» -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia lavoravano

Il Corriere della Città

Nuove regole, nuovo decreto e nuovi furbetti pronti ad aggirare le normative anti-Covid. Con i controlli, da parte dei Carabinieri, che continuano ad essere capillari a Roma, ma anche sul litorale. E ...Entro tre anni duecento posti grazie all'apertura di un centro distribuzione ad Ardea, in provincia di Roma. Sarà il settimo impianto e il terzo centro di distribuzione della regione Lazio in cui per ...