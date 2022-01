MotoGP, Marc Marquez scioglie le riserve: sarà presente ai test pre-stagionali di Sepang (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fino a pochi giorni fa i dubbi erano ancora notevoli attorno al futuro di Marc Marquez. I test privati effettuati nella giornata di ieri a Portimao, invece, hanno scacciato in un colpo solo tutte le nuvole che si erano addensate sopra il Cabroncito. Il pilota spagnolo, infatti, voleva saggiare i miglioramenti riguardanti la sua vista e, a quanto pare, i passi in avanti sono stati importanti, tanto che è arrivata la conferma: l’otto volte campione del mondo sarà al via dei test pre-stagionali di Sepang. Le sue parole, rilasciate all’ANSA, confermano le sensazioni positivi emerse sul tracciato lusitano: “Sono molto felice, prima di tutto per essere tornato in pista e anche perché abbiamo potuto confermare le sensazioni che ho avuto già giorni fa. Una sensazione di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fino a pochi giorni fa i dubbi erano ancora notevoli attorno al futuro di. Iprivati effettuati nella giornata di ieri a Portimao, invece, hanno scacciato in un colpo solo tutte le nuvole che si erano addensate sopra il Cabroncito. Il pilota spagnolo, infatti, voleva saggiare i miglioramenti riguardanti la sua vista e, a quanto pare, i passi in avanti sono stati importanti, tanto che è arrivata la conferma: l’otto volte campione del mondoal via deipre-di. Le sue parole, rilasciate all’ANSA, confermano le sensazioni positivi emerse sul tracciato lusitano: “Sono molto felice, prima di tutto per essere tornato in pista e anche perché abbiamo potuto confermare le sensazioni che ho avuto già giorni fa. Una sensazione di ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? 65 giri e 300 chilometri ?? Il ritorno di Marquez in pista a Portimao Il suo messaggio ? - SkySportMotoGP : MotoGP, Marc Marquez: nuovo inizio in vista #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - OA_Sport : #MotoGP, Marc #Marquez scioglie le riserve: sarà presente ai test pre-stagionali di Sepang - Canta237 : RT @matteopittaccio: Roberto Rolfo e Mirko Colombi ospiti della puntata 300 di Motorbike Circus. Tema della puntata il ritorno in pista di… - FranckyHawk29 : RT @matteopittaccio: Roberto Rolfo e Mirko Colombi ospiti della puntata 300 di Motorbike Circus. Tema della puntata il ritorno in pista di… -