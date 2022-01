Milan-Spezia, il Codacons chiede di rigiocare la partita: “Serra ha ammesso l’errore tecnico” (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Codacons entra a gamba tesa sul dibattito legato all’arbitraggio di Marco Serra e annuncia che presenterà una diffida alla FIGC con richiesta della ripetizione della partita Milan-Spezia, condizionata dal fischio anticipato del direttore di gara che ha di fatto tolto a Messias l’opportunità di segnare il gol del 2-1. La partita – finita 1-2 per gli uomini di Thiago Motta – secondo il Codacons può essere rigiocata, sulla base dell’episodio da moviola, molto simile peraltro a quello dell’Allianz Stadium di Juventus-Roma con Orsato arbitro. “Si tratta senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso, certamente commesso in buona fede dall’arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilentra a gamba tesa sul dibattito legato all’arbitraggio di Marcoe annuncia che presenterà una diffida alla FIGC con richiesta della ripetizione della, condizionata dal fischio anticipato del direttore di gara che ha di fatto tolto a Messias l’opportunità di segnare il gol del 2-1. La– finita 1-2 per gli uomini di Thiago Motta – secondo ilpuò essere rigiocata, sulla base dell’episodio da moviola, molto simile peraltro a quello dell’Allianz Stadium di Juventus-Roma con Orsato arbitro. “Si tratta senza dubbio alcuno, di un erroreclamoroso, certamente commesso in buona fede dall’arbitro, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è ...

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - ToreDeriu : RT @TuttoMercatoWeb: Il Codacons chiederà la ripetizione di Milan-Spezia: 'Se l'arbitro ammette l'errore è possibile' - AleTM1908 : RT @xGemelloSaltato: 2 cose sono sicure nella vita 1 - La morte 2 - Il Milan che non vince con lo Spezia. Tra l’altro ricordiamocelo :… -