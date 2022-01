Malore per Mollicone alla Camera, seduta sospesa. L’augurio di Fico (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, ha avuto un Malore in aula alla Camera e ha perso i sensi. La seduta e' stata sospesa. Fonti FdI rendono noto che il deputato e' stato trasportato all'ospedale Gemelli per accertamenti. Su twitter il presidente della Camera Roberto Fico ha scritto: Il mio augurio di una piena e rapida guarigione al collega Federico Mollicone. Lo aspettiamo presto di nuovo a @Montecitorio . Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il deputato di Fratelli d'Italia, Federico, ha avuto unin aulae ha perso i sensi. Lae' stata. Fonti FdI rendono noto che il deputato e' stato trasportato all'ospedale Gemelli per accertamenti. Su twitter il presidente dellaRobertoha scritto: Il mio augurio di una piena e rapida guarigione al collega Federico. Lo aspettiamo presto di nuovo a @Montecitorio .

