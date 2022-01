L’Estetista Cinica è arrivata a fatturare 60 milioni di euro | “Non avevo un soldo | sono arrivata a vendere l’oro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) Si chiama Cristina Fogazzi è nata a Brescia, ha 47 anni e su Instagram conta quasi un milione di follower. Per tutti è, blogger e imprenditrice del mondo beauty tra le più influenti sui social. Da semplice estetista di provincia èoggi oltre 60di. Le sue creme e i suoi fanghidisponibili per le “fagiane”, cosìchiamate le sue fan, negli store ma soprattutto online. Approccio autoironico e l’esperienza sul campo hanno dato una svolta alla sua vita che prima del successo non è stata di certo facile, con numerosi problemi economici. “Mi è venuta la commozione pensando ai momenti bui. Durante una diretta mi hanno chiesto della catenina che ho al collo”, ha spiegato ...