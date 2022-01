In Campania oltre 25mila contagiati in età scolastica: De Luca invia i dati al Ministero (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “I dati rilevati dalle nostre Aziende Sanitarie sui positivi registrati in età scolastica nella settimana 11-17 gennaio 2022 ammontano a 25.745“. Lo fa sapere, con una nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “I contagi riguardano le seguenti fasce di età: 0-5 anni: 7.442; 6-10 anni: 10.881; 11-13 anni: 7.422; totale 0-13 anni: 25.745“, si legge ancora nella nota. “Ritengo opportuno inviare questi dati al Ministero della Salute, e, per sua opportuna conoscenza, al Ministro dell’Istruzione Bianchi“, conclude De Luca. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Irilevati dalle nostre Aziende Sanitarie sui positivi registrati in etànella settimana 11-17 gennaio 2022 ammontano a 25.745“. Lo fa sapere, con una nota, il presidente della Regione, Vincenzo De. “I contagi riguardano le seguenti fasce di età: 0-5 anni: 7.442; 6-10 anni: 10.881; 11-13 anni: 7.422; totale 0-13 anni: 25.745“, si legge ancora nella nota. “Ritengo opportunore questialdella Salute, e, per sua opportuna conoscenza, al Ministro dell’Istruzione Bianchi“, conclude De. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

